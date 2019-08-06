أطعمة ومشروبات تسبب خللا وظيفيا لدى الرجال

نصح أطباء الرجال بالتخلي عن تناول شرائح البطاطا المقرمشة "الشيبس" لانها قد تتسبب في خلل وظيفيًا لدى الرجال.

ويصنع "الشيبس" من خليط النشاء والدقيق، وليس من البطاطا كما كان في الماضي، إضافة إلى ارتفاع مستوى الدهون ونكهات المذاق المختلفة.

يمكن أيضا أن يسبب "الشيبس" السمنة ورفع مستوى الكوليسترول في الدم. والأهم من هذا، إذا أفرط الرجل بتناول "الشيبس"، فإنه جسمه يبدأ بإنتاج الهرمون الأنثوي.

كما ينصح الخبراء بالتقليل من تناول الحلويات، وخاصة تلك المحتوية على سمن نباتي. لأنه يسبب اضطرابا في عملية التمثيل الغذائي ويؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول وانسداد الأوعية الدموية.

وذات التأثير يسببه تناول الصلصات مثل المايونيز. لأن المايونيز لا يصنع حاليا من المواد الطبيعية، لذلك يحتوي على نسبة عالية من الزيوت النباتية المكررة، والخل والمستحلبات. جميع هذه المواد تؤثر سلبا في صحة الرجال.

يضيف الأطباء المياه الغازية المحلاة إلى هذه المواد. لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر، لذلك يمكن أن تسبب السمنة وارتفاع مستوى الكوليسترول وأمراضا أخرى.