"القطرية الاسرائيلية" تخفض الكهرباء المخصصة لطولكرم

عقد محافظ طولكرم عصام أبو بكر اجتماعا طارئاً مع كل من رئيس بلدية طولكرم المهندس محمد يعقوب، ومعن راشد، مدير عام المشاريع في سلطة الطاقة، والمهندس إناس دراوشه من شركة النقل، لبحث تطورات أزمة الكهرباء في طولكرم، وذلك بعد إبلاغ شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية شركة النقل الفلسطينية بأنها ستقوم بخفض القدرة الكهربائية على الخطين المزودين للمدينة بواقع 60 أمبير على كل خط، بحجة وجود أحمال لديهم طيلة شهر آب الجاري.

وتم أخذ إجراءات سريعة لمواجهة اجراءات شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية التي ستؤثر على حياة المواطنين وأعمالهم اليومية وستتسبب باضرار للاقتصاد.

وقرر المشاركون في الاجتماع أن تقوم بلدية طولكرم باستئجار (4) مولدات لسد العجز في نقص القدرة الكهربائية، وان يتم يتم احتساب ثمن إيجار هذه المحولات وفرق الاستهلاك من ديون الكهرباء المترتبة على بلدية طولكرم لدى وزارة المالية، حسب قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص، علماً أن بلدية طولكرم قد أنهت شراء مولد على نفقتها الخاصة وسيتم تركيبه خلال الفترة القادمة.

وتقرر ان تتخد سلطة الطاقة وشركة النقل الإجراءات اللازمة بخصوص تثبيت القدرة الكهربائية الممنوحة لبلدية طولكرم من شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية بدون انتقاص أي كمية منها.

وستبقى لجنة المحافظة على تواصل مع الجهات المختصة ذات العلاقة لحل هذه الأزمة.