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الصحة والدخلية تتخذان إجراءات جديدة في مستشفيات غزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:24 - 06 اغسطس 2019
تعبيرية تعبيرية
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اتخذت وزارتا الصحة والداخلية والأمن الوطني في غزة، إجراءات جديدة وعاجلة، لتأمين تقديم وتلقي الخدمات الصحية في المرافق الصحية الحكومية، وخصوصاً أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية.

وقال بيان صحفي أصدرته وزارة الصحة، غن الاجراءات الجديدة، التي جاءت بعد اجتماع عقدته إدارة مجمع الشفاء الطبي مع قيادة جهاز الأمن والحماية، بمشاركة شخصيات من وزارة الصحة، تشمل تأمين منافذ ومخارج مجمع الشفاء الطبي، وتأمين المنشآت الطبية، والحرص على ضبط مواعيد الزيارات، إلى جانب التأكيد على المواطنين، بعدم مرافقة المريض لأكثر من شخص واحد.

وشدد البيان على عدم اسقاط العقوبة القانونية على متجاوزي الحق العام، المتمثل بالمرافق الصحية، والعاملين فيها.

يأتي ذلك عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الطواقم الطبية ونقابة الأطباء لمدة ساعتين داخل مجمع الشفاء الطبي، إثر اعتداء شهده قسم الطوارئ بالمجمع على أحد الأطباء العاملين.

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