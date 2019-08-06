حماس تدعم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بـ100 ألف دولار

كشفت حركة حماس ، مساء اليوم الثلاثاء، عن نتائج "حملة تبرعات" أطلقتها مؤخرا في قطاع غزة ، لصالح أبناء الشعب الفلسطيني اللاجئين في مخيمات لبنان.

وقال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحماس في تصريحٍ صحفي إن "الحملة نجحت في جمع مبلغ رمزي قيمته 100 ألف دولار من الموسرين وأهل الخير في قطاع غزة، وسيتم إرسالها في أسرع وقت".

وأشاد الحية بأهل غزة "الذين جادوا بأموالهم، وأكدوا أصالتهم رغم الظروف العصيبة والحصار المرير"، لافتاً إلى أن "هذه الحملة تؤكد مكانة غزة على مر العصور والأزمان، فلطالما جمع أهل غزة من قوت أبنائهم ليغيثوا بها إخوانهم".

وأكد أن الشعب الفلسطيني سيبقى شعبنا واحدا حتى تحقيق الآمال في التحرير والعودة، موجهاً التحية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في مخيمات اللاجئين بلبنان.

وفي سياقٍ متصل، كشف الحية عن عزم حماس تنظيم حملة تبرعات ثانية لصالح أهالي واد الحمص ب القدس المحتلة خلال هذا الأسبوع والأسبوع القادم؛ لإغاثتهم في أعقاب مجزرة هدم أكثر من 100 شقة من قبل الاحتلال الإسرائيلي قبل أسبوعين.

وبين أن رسالة غزة وأهلها من هذه الحملات هي: "رغم جراحنا وصعوبة حياتنا سنعض على جراحنا لنغيث أهلنا في لبنان وفي واد الحمص، وإن الجسد الفلسطيني واحد بآمال واحدة وتطلعات واحدة، ولن يستطيع أحد تفريق شعبنا".