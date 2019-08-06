الكشف عن تفاصيل توقيف أحد الأطباء في قلقيلية

كشفت النيابة العامة مساء اليوم الثلاثاء، في بيان صحفي لها عن تفاصيل توقيف أحد الأطباء في مدينة قلقيلية.

وفيما يلي نص بيان النيابة العامة :

استنادا لشكوى تقدمت بها المواطنة أ.ش من مدينة قلقيلية مفادها قيام الطبيب أ.د بالتحرش الجنسي بها اثناء مراجعتها للمستشفى الذي يعمل به بمدينة قلقيلية، ولضرورة التحقيقات وسلامة الاجراءات تم بهذا اليوم توقيف الطبيب مدة ٢٤ ساعة على ذمة التحقيق بعد ابلاغ نقابة الأطباء بحيثيات القضية وانتداب طبيب لحضور مجريات التحقيق معه.

والجدير بالذكر أن الشكوى قدمت للنيابة العامة قبل عدة أشهر و تم إرجاء التحقيق بها لحين تماثل الطبيب للشفاء بسبب إطلاق النار عليه من قبل شقيق المشتكية والذي تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه والذي مازال قيد التوقيف بتهمة الشروع بالقتل.

وعليه فإن النيابة العامة تستهجن البيان الصادر عن نقابة الاطباء الداعي لإخلاء مرافق وزارة الصحة لمجرد اتخاذ النيابة العامة لاجراءاتها القانونية .

علماً بأن جميع المواطنين امام القانون سواء وبهذا تؤكد النيابة العامة حرصها على حفظ حقوق كافة المواطنين دون تمييز .