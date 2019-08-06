الخطوط الجويه السعوديه الحجز عبر الانترنت

عزيزي المسافر خدمات الحجز. عزيزي المسافر. يمكنك الحجز على أييًّ من رحلات السعودية بإحدى الطرق التالية: استخدام الموقع الإلكتروني على شبكة الإنترنت للحجز والتخطيط للسفر.

يمكنك الحجز على أييًّ من رحلات السعودية بإحدى الطرق التالية:

استخدام الموقع الإلكتروني على شبكة الإنترنت للحجز والتخطيط للسفر.

الاتصال هاتفيًا بمكتب خدمات حجز السعودية.

الذهاب إلى أحد مكاتب السعودية. (CTO)

الاتصال بالمكاتب السياحية.

تجرى غالبية الحجوزات باستخدام الهاتف من قبل مسافرينا الكرام أو عن طريق المكاتب السياحية الممثلة لهم. لكي نضمن خدمة سريعة لعملائنا الكرام، نقترح أن يجهز المتصل المعلومات الآتية قبل الاتصال بنا:

جهة السفر.

تاريخ السفر.

الدرجة المطلوبة: الضيافة، الأعمال، أو الأولى.

عدد المرافقين.

اسم المرافقين وجنسيتهم ( يجب أن يكون الاسم مطابقًا للاسم الموجود في جواز السفر. )

رقم المتصل ومعلوماته.

خلال المكالمة سيعطيك موظف الحجز مهلة زمنية لشراء التذاكر. نرجو الالتزام بهذه المهلة لكي لا يلغى حجزك بصورة ألية.

إذا كان لديك حجز على رحلة العودة، أو رحلة متصلة، فنرجو الاتصال بأقرب مكتب للسعودية والطلب منهم إضافة رقم هاتفك إلى حجزك لكي نستطيع إبلاغك حين حدوث أي تغير في مواعيد إقلاع رحلتك أو وصولها.

سيعطيك موظف الحجز رقم الحجز الخاص بك، نرجو كتابته و ذكره للموظف المختص عند شرائك التذكرة، أو عند وصولك الكاونتر في المطار.