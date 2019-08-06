اسعار الكهرباء في مصر 2019 فاتورة كهرباء الجديدة أغسطس

قدمت الشركة القابضة لنقل وتوزيع الكهرباء، طريقة لخدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء المصرية لشهر اغسطس وذلك لجميع المحافظات المصرية، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات الأخرى التي تقوم بتقديمها إلى المواطنين.

كما ويمكنك إن تقوم بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة القابضة، هذا بالإضافة إلى خدمة تسجيل قراءة العداد الخاص بك وذلك عن طريق إتباع هذه الخطوات:

قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للشركة القابضة للكهرباء.

بعد ذلك قم بالضغط على خيارات الاستعلام.

اختار المحافظة أو القطاع التابع له.

أدخل البيانات الخاصة بك ورقم العداد الموجود على الفاتورة، واضغط على إظهار الفواتير.

يمكنك أن تطلع على الفاتورة الجديدة وفاتورتين سابقتين.

كما وتقوم ثمانية من الشركات القابضة بتقديم خدمة الاستعلام عن الكهرباء بصورة إلكترونية وذلك عبر الموقع الإلكتروني وهم:

شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء: والتي تعد من أفضل الشركات المصرية التي تقوم بتقديم خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الالكترونية، و يقوم عدد كبير من المواطنين بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بهم الكترونيا من خلالها، وذلك عن طريق إتباع خطوات بسيطة.

شركة القناة لتوزيع الكهرباء: وهي واحدة من شركات الكهرباء في مصر والتي تقدم خدماتها لمحافظات القناة السويس وبورسعيد والإسماعيلية، ويقدم موقع شركة القناة عددًا كبير من الخدمات للعملاء، والتي من بينها خدمة تسجيل طبي توصيل تيار وطلب فحص عداد، وطلب نقل عداد، ورفع قدرة عداد، بالإضافة إلى خدمة تسجيل طلب تأجيل اشتراك.

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

شركة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

رابط فحص الفاتورة المصرية من هنا