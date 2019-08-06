نتائج المسابقات الوطنية في موريتانيا 2019

ـ أعلنت اللجنة الوطنية للمسابقات عن قائمة من الملفات المرفوضة بسبب الترشح المتكرر للمسابقة التي ستجرى غدا الأربعاء.ومن بين المرفوضين مترشحون لمسابقات الجمارك وكتاب المالية والعدل والداخلية.

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أولا: يوم السبت 20 - 07 - 2019:

سيجرى الامتحان الكتابي الخاص بالشعب :

1. القضاة.

2. كتاب ضبط رئيسيون.

3. كتاب شؤون خارجية.

4. مختلف شعب المهندسين والفنيين المكتتبين للاستخدام الفوري لصالح قطاعات وزارية متعددة.

5. شعب الأطباء وأطباء الاسنان والأخصائيين والفنيين وممرضات التوليد وممرضين صحيين المكتتبين للاستخدام الفوري.

6. مختلف شعب المدرسة العليا للتعليم.

7. مختلف شعب جميع مدارس تكوين المعلمين

8. مختلف شعب جميع مدارس الصحة

ثانيا: يوم الاثنين 22 – 07 – 2019

سيجرى امتحان:

1. مسابقة الاكتتاب المباشر بالنسبة للممرضين الطبيين.

2. مفتش خزينة رئيسي.

3. مفتش خزينة.

4. مفتش ضرائب.

5. مفتش شغل.

6. مفتش جمارك

ثالثا: يوم الخميس 25 – 07 - 2019

سيجرى الامتحان الكتابي لمترشحي:

1. شعبة كتاب ضبط.

2. شعبة مستشاري شؤون قنصلية.

3. شعبة محرري إدارة عامة (شبكة الاتصال الإداري/ راك) لصالح وزارة الداخلية.

4. مراقب خزينة.

5. مراقب ضرائب.

6. مراقب جمارك.

7. مراقب شغل.

8. شعبة حراس الغابات لصالح وزارة البيئة.

9. مدققي محكمة الحسابات.

رابعا: يوم الأحد 04 – 08 – 2019

سيجرى الامتحان الكتابي لمترشحي :

1. كتاب العدل.

2. كتاب إدارة عامة لصالح وزارة الخارجية.

3. كتاب إدارة عامة لصالح وزارة الداخلية.

4. كتاب إدارة عامة لصالح وزارة المالية.

5. وكلاء جمارك.

6. مختلف تخصصات مسابقة الحماية المدنية

ووعدت اللجنة المشاركين في المسابقة بنشر عناوين المراكز التي ستجرى فيها هذه المسابقات، وذلك عبر موقعها الإلكتروني، وفي المراكز ومقار عمل لجان التحكيم.

ونبهت إلى أن لا يسمح بالدخول إلي قاعة الامتحان بدون بطاقة التعريف الوطنية أو جواز سفر، مذكرة بأن دخول أي مترشح إلى ساحة المسابقة بأي هاتف أو لوح رقمي أو أي شيء يمكن استخدامه لطرق غير سليمة سيعرض المعني للطرد مباشرة.

كما أكدت أن محاولة أي شخص الدخول مكان غيره سيعرضه للمتابعة القانونية طبقا للقوانين المعمول بها حيال انتحال الصفة بغرض الغش والتحايل.

لائحة المرفوضين بسبب تكرار الترشح الداخلي

لائحة المترشحين المرفوضين بسبب التكرار الخارجي للترشح