ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. عرض الخبر

تحميل تكبيرات العيد من الحرم المكي كاملة mp3 تحميل نغمة تكبيرات عيد الاضحى

  • فلسطين اليوم
  • 22:24 - 06 اغسطس 2019
تحميل تكبيرات العيد من الحرم المكي كاملة mp3 تحميل نغمة تكبيرات عيد الاضحى تحميل تكبيرات العيد من الحرم المكي كاملة mp3 تحميل نغمة تكبيرات عيد الاضحى
جوال
مشاركة

كل عام وانتم بخيرتحميل نغمة تكبيرات عيد الاضحى  نقدم إليكم اجمل أصوات تكبيرات العيد من الحرم المكي  تكبيرات عيد الأضحى سنة مؤكدة عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ،تكبيرات العيد في العشر من ذي الحجة يبحث الكثير هذه الأيام عن أصوات تكبيرات العيد مكررة ومتواصلة .

تكبيرات عيد الأضحى مكتوبة

“الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، و لله الحمد، الله أكبر كبيراً، و الحمد لله كثيراً، و سبحان الله بكرةً و أصيلاً. لا إله إلا الله وحدهُ، صدق وعدهُ و نصر عبدهُ و أعز جندهُ و هزم الأحزاب وحدهُ، اللهم صلِ على سيدنا محمدٍ، و على آل سيدنا محمدٍ، و على أصحاب سيدنا محمدٍ، و على أنصار سيدنا محمدٍ، و على أزواج سيدنا محمدٍ، و على ذرية سيدنا محمدٍ، و سلم تسليماً كثيراً“.

 

لتحميل تكبيرات العيد - MP3 من هــنـــــــــــــــــــــا

الأكثر مشاهدة

متعلقات