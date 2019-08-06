تحميل تكبيرات العشر الاوائل من ذي الحجة 1440 متى تبدا تكبيرات عيد الاضحى المبارك mp3

تحميل تكبيرات العشر الاوائل من ذي الحجة 1440 متى تبدا تكبيرات عيد الاضحى المبارك .

كل عام وانتم بخير نقدم إليكم اجمل أصوات تكبيرات العيد من الحرم المكي تكبيرات عيد الأضحى سنة مؤكدة عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ،تكبيرات العيد في العشر من ذي الحجة يبحث الكثير هذه الأيام عن أصوات تكبيرات العيد مكررة ومتواصلة .

وسنعرض لكم من خلال هذا التقرير تردد قناة تكبيرات العيد على القمر الصناعي نايل سات والحصول على تردد قناة تكبيرات الحج بجودة عالية وبث مباشر لاينقطع على مدار اليوم .

واكدت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (1.412.894) حاجا، فيما قدم عن طريق البر (86.359) حاجا، وعبر البحر (16.848) حاجا، وذلك بزيادة (123.369) حاجا عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 9 في المئة.

تكبيرات عيد الأضحى مكتوبة

“الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، و لله الحمد، الله أكبر كبيراً، و الحمد لله كثيراً، و سبحان الله بكرةً و أصيلاً. لا إله إلا الله وحدهُ، صدق وعدهُ و نصر عبدهُ و أعز جندهُ و هزم الأحزاب وحدهُ، اللهم صلِ على سيدنا محمدٍ، و على آل سيدنا محمدٍ، و على أصحاب سيدنا محمدٍ، و على أنصار سيدنا محمدٍ، و على أزواج سيدنا محمدٍ، و على ذرية سيدنا محمدٍ، و سلم تسليماً كثيراً“.

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