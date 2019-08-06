الاحتلال يشارك في أمن الملاحة البحرية في مياه الخليج

كشف وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أن إسرائيل تندمج ضمن الخطة الأميركية التي تدعو إلى أمن الملاحة البحرية في مياه الخليج في جوانب أمنية واستخباراتية.

ووفقا للوزير كاتس بحسب موقع I24 الاسرائيلي "تشارك إسرائيل في المحادثات التي تجري حاليا في الولايات المتحدة والمنطقة، وتشارك في جوانب الاستخبارات وغيرها من المجالات التي لديها مزايا نسبية".

وأبلغ أعضاء اللجنة أنه عقب زيارته إلى أبو ظبي واجتماعه مع مسؤول سياسي كبير في الإمارات العربية المتحدة، أصدر تعليمات إلى وزارة الخارجية للعمل مع جميع الأطراف المعنية في إسرائيل والإدارة الأميركية لضمان اندماج إسرائيل في أمن الخليج.

وحسب قوله، "هذه مصلحة إسرائيلية واضحة في استراتيجية الحد من قدرات إيران وتعزيز العلاقة بين إسرائيل ودول الخليج، وهو ما يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

وأضاف "ان إعلان المملكة المتحدة بأنها ستكون شريكا في الخطوة الأمريكية له أهمية كبيرة. ومع ذلك، أعلنت ألمانيا مؤخرا أنها لن تشارك في هذا الجهد".