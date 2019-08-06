الشاباك يزعم: احبطنا عملية تفجيرية في القدس المحتلة

زعم الشاباك الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء أنه تمكن من احباط عملية تفجيرية في القدس المحتلة بتوجيه من عناصر حركة حماس في قطاع غزة.

ووفقاً للشاباك الإسرائيلي فإنه أحبط مؤخراً عملية تفجيرية كانت ستنفذ في القدس، وأنه جرى ضبط العبوة الناسفة، وهي جاهزة للاستخدام في الخليل بالإضافة لاكتشاف مختبر متفجرات.

وذكر أنه "اكتشف خلية تابعة لحماس في الخليل، وكانت تعمل بتوجيهات مباشرة من عناصر في الجناح العسكري لحماس في غزة، حيث جرى اعتقال تامر راجح رجبي (22 عاما) في الخليل في حزيران/يونيو الماضي؛ حيث اعترف خلال التحقيق معه بإعداده لعبوة تزن 3 كغم وسلمها".

كما اعترف تامر -وفقاً لمزاعم شاباك- بتجنيده لرفيقه يوسف أطرش، وهو ناشط في الكتلة الإسلامية (الذراع الطلابي لحماس) من قرية كفر راعي بقضاء جنين حيث ساعده في شراء المواد اللازمة لتركيب العبوة.

في حين ذكر شاباك أسماء نشطاء من حماس في قطاع غزة كانوا على اتصال مع الخلية، وهم: رمزي العك من مواليد العام 81، وهو مبعد إلى قطاع غزة في إطار "صفقة شاليط"، وأصله من مخيم عايدة قرب بيت لحم، بالإضافة إلى أحمد كتري من مواليد العام 90، وهو من مخيم جباليا، وناشط في كتائب القسام، وناشط كبير في كتيبة غرب جباليا.

ووفق (شاباك)؛ فإن كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس في قطاع غزة تواصل جهودها لتنفيذ عمليات انطلاقاً من الضفة الغربية ضد الاحتلال الإسرائيلي.