شكري بشارة يلتقي مسؤولين في وزارة المالية الإسرائيلية

ذكرت قناة "كان 13" العبرية أن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة يوم الثلاثاء، سيلتقي مع مسؤولين في وزارة المالية الإسرائيلية، للتباحث حول عدة قضايا مالية شائكة.

وذكرت القناة أن بشارة سيلتقي في القدس المحتلة مع مدير عام وزارة المالية الإسرائيلية، وسيتباحث معه حول خصم عائدات الضرائب الفلسطينية، وخصم ديون شركة الكهرباء الإسرائيلية من عائدات الضرائب.

ويأتي الإعلان عن لقاء بشارة مع مسؤولين في وزارة المالية الإسرائيلية على الرغم من اعلان الرئيس محمود عباس وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي.