كروس يقدم مقترحاً مهماً لعودة الريال إلى منصات التتويج

قدم نجم وسط ريال مدريد الإسباني توني كروس، اقتراحاً مهماً إلى النادي الملكي للعودة إلى منصات التتويج كما كان عليه الريال قبل أعوام في الفترة الأولى من تولي زين الدين زيدان قيادة الفريق الملكي.

ووفق كروس فإن أحد الطرق التي يستطيع ريال مدريد العودة بها إلى أمجاده السابقة، تكمن في اللعب بأسلوب أكثر جاذبية، قائلاً: "رأيت كل شيء طيلة السنوات التي قضيتها في "سانتياغو برنابيو"، ومع ذلك اعتقد أنه من الظلم مقارنة الريال الحالي، بالإنجازات الأوروبية التي حققها خلال الفترة الأولى التي تولى فيها زين الدين زيدان تدريب الفريق، وتوج فيها بثلاثة ألقاب في "دوري الأبطال" 3 مرات متتالية".

وأضاف كروس وفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية: "نريد أن نلعب كرة قدم أفضل، وبصورة مستمرة، وهذا مهم جدا لأنه وبعد ذلك يأتي الباقي تلقائيا".

وبشأن المقارنة بين الريال الآن وخلال فترة زيدان الأولى، قال كروس: "ليس من السهل إعادة الفريق إلى ما كان عليه قبل رحيل زيدان بعد فترته الأولى، من الصعب الوصول إلى ذلك المستوى".