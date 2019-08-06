بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2019 المرحلة الثانية طيب وهندسة

أشارت وزارة التعليم العالي أنه قد تم إعلان النتيجة حسب ترتيب الرغبات التي سجلها الطلاب وأيضا الأماكن الشاغرة في جميع الكليات والجامعات المصرية، كما واوضح المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي بأن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لتسجيل رغباتهم بالمرحلة الثانية للثانوية العامة 2019 بكافة محافظات الجمهورية قد بلغ 229978 طالب وطالبة وذلك للشعبتين العلمية والأدبية.

اكدت وزارة التربية والتعليم المصرية انها ستعلن عن نتائج المرحلة الثانية للثانوية العامة 2019 اليوم، وذلك بعد ساعات قليلة، وذلك عبر موقع بوابة الحكومة المصرية، خدمة تنسيق الثانوية العامة، كما ويتم الإستعلام من خلال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب، وذلك عقب إنتهاء فاعليات المؤتمر الصحفي.

ومن الجدير بالذكر، أن المرحلة الثانية للثانوية العامة بدأت بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية، و279 درجة للشعبة الأدبية، كما أشارت الوزارة بأنه قد تم مد فترة التسجيل لطلاب المرحلة الثانية مدة 5 ساعات، وذلك حتى تكون هناك فرصة أكبر للطلاب لتسجيل رغباتهم.

كما وينتظر الكثير من الطلاب للاعلان عن نتيجة التنسيق للمرحلة الثانية للجامعات 2019، وذلك عقب إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ظهورها اليوم على موقع تنسيق مصر، بعد المؤتمر الصحفي .