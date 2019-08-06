مؤتمر اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2019 اليوم السابع

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، عن نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالدور الأول لعام 2019، اليوم الثلاثاء، من خلال مؤتمر صحفي سيعقد بعد قليل.

وأشارت الوزارة أنه قد تم إعلان النتيجة حسب ترتيب الرغبات التي سجلها الطلاب وأيضا الأماكن الشاغرة في جميع الكليات والجامعات المصرية، واوضح المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي بأن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لتسجيل رغباتهم بالمرحلة الثانية للثانوية العامة 2019 بكافة محافظات الجمهورية قد بلغ 229978 طالب وطالبة وذلك للشعبتين العلمية والأدبية.

وأغلق موقع التنسيق باب تسجيل الرغبات، أمس الأول- الأحد، بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05% فأكثر، وبحد أدنى للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05%.

واوضحت الوزارة انه سيتم الإستعلام عن النتيجة من خلال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب وذلك، عبر موقع بوابة الحكومة المصرية، خدمة تنسيق الثانوية العامة.