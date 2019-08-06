youm7 تنسيق المرحلة الثانية اليوم السابع تنسيق المرحلة الثانية: 94.02% للهندسة و90.73% للحاسبات 90.12% للتمريض

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن الحد الأدنى لكليات الهندسة توقف عند 94.02% لطلاب الهندسية بالثانوية العامة، معلنة أن الحد الأدنى لكليات الحاسبات توقف عند 90.73%، فيما توقف الحد الأدنى لكليات التمريض عند 90.12%، والحد الأدنى لكليات الفنون الجميلة عمارة 90.73% والحد الأدنى للفنون التطبيقية 93.17%.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفى، الذى تعقده وزارة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الثلاثاء؛ لإعلان نتيحة المرحلة الثانية من التنسيق.

وانطلقت أعمال المرحلة الثانية من التنسيق، بتسجيل الرغبات للطلاب بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05 % فأكثر، وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05%، الأربعاء الموافق 31 يوليو الماضى.

واستمرت حتى الساعة الثانية عشرة من مساء الأحد الموافق 4 أغسطس الجارى، معلنة أن إجمالى الطلاب المقرر قبولهم فى هذه المرحلة 229978 طالب وطالبة، بواقع 175673 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، و54305 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية رابط النتائج من هنا

نقلا عن اليوم السابع