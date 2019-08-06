موعد مباراة باوك سالونيكا ضد أياكس أمستردام اليوم الثلاثاء

يستعد الفريقا أياكس امستردام وباوك سالونيكا اليوناني ، اليوم الثلاثاء ، الموافق 6 أغسطس 2019، لمباراة تجمعهم في دوري ابطال اوروبا، فى اطار الجولة التاهيليه الثالثة، وذلك على ارضية ملعب استاد تومباس معقل.

كما وستبدا المباراة اليوم فى تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت السعودية ، فى تمام الساعة 7:00 مساءاً بتوقيت مصر ، فى تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت فلسطين ، فى تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت الأردن ، فى تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت سوريا ، فى تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت لبنان ، فى تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت العراق ، فى تمام الساعة 7:00 مساءاً بتوقيت السودان ، فى تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت اليمن ، فى تمام الساعة 7:00 مساءاً بتوقيت ليبيا ، فى تمام الساعة 6:00 مساءاً بتوقيت تونس.

ومن الجدير ذكره، ان نادي اياكس امستردام انهي موسم رائع من الموسم الماضي حيث انه كان مرشح بقوه كبيرة للحصول على لقب دوري ابطال اوروبا بعدما اخرج كل من ريال مدريد من دور ال 16 واخرج ايضا نادي يوفنتوس من ربع النهائي ، كما وحقق أياكس لقب درع يوهان كرويف بعد الفوز في مباراة النهائي على نادي بي اس في آيندهوفن بنتيجة هدفين بدون رد .