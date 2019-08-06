زهافا شاؤول: بهذه الحالة فقط يمكننا استعادة آرون من غزة

هاجمت زهافا شاؤول والدة الجندي الأسير لدى المقاومة في غزة آرون شاؤول، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بسبب تأخره في إعادة ابنها إلى "إسرائيل" وتخليصه من يد المقاومة الفلسطينية.

ووفقاً لقناة "كان" الإسرائيلي فقد قالت شاؤول، صباح اليوم الثلاثاء: "لو أراد نتنياهو تحرير الجنود، لكان آرون هنا منذ زمن، فلا يعقل بعد مرور هذه السنوات، لم يحدث أي شيء بموضوع آرون، ابني اختطف حيًا، ولا أحد يعلم ماذا حصل معه".

وأكدت شاؤول، أن ابنها آرون لن يعود إلى "إسرائيل" إلا بصفقة تبادل أسرى مع حركة حماس في قطاع غزة كصفقة شاليط.