موعد مباراة الدحيل والسد دوري أبطال آسيا 2019

يستعد فريقا الدحيل القطري والسد، اليوم الثلاثاء، لمباراة ضمن منافسات دور ال16 لابطال اسيا 2019، وذلك ستقام على استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل.

تقام المباراة، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت جرينتش ، وسيتم نقلها على قناة beIN SPORTS HD 1 ، وذلك بواسطة المعلق يوسف سيف.

ومن الجدير ذكره، ان نادي السد تأهل إلى دور 16 من دوري أبطال آسيا بعد أن جمع 10 نقاط من أصل 6 مباريات، كمتصدر للمجموعة الرابعة، بعد ان نجح فى تحقيق الفوز في 3 منها، وتعادل فى واحدة وتعرض لخسارة مبارتان، وكان أخر مباراة عيال الذيب أمام بیرسبولیس الإيراني وانتهت بالتعادل بخسارته بهدفين دون رد.

كما وتأهل نادي الدحيل الرياضي إلى دور 16 من دوري أبطال آسيا بعد أن جمع 9 نقاط من أصل 6 مباريات، لينجح الكتيبة العسكرية في حسم مقعد الوصافة للمجموعة الثالة، وكان أخر مباراة الليث أمام نادي ماريتيمو البرتغالي وانتهت بخسارة الدحيل بثلاث أهداف مقابل هدفين، فى لقاء ودي من استعداد الفريق للموسم الجديد.

وفي السياق نفسه، توج السد بطلًا للدوري القطري في الموسم الماضي برصيد 57 نقطة، فيما جاء السد بالمركز الثاني بعدما جمع 50 نقطة.