موعد مباراة الأهلي والهلال والقنوات الناقلة اليوم

يلتقي اليوم الثلاثاء النادي الاهلي السعودي مع نظيره الهلال، في مباراة سعودية لدور 16 من بطولة دوري ابطال اسيا 2019، وذلك على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة.

كما وتقام المباراة اليوم في تمام الساعة 6:40 بتوقيت القاهرة، 7:40 بتوقيت مكة المكرمة، كما وستكون في تمام الساعة 4:40 بتوقيت جرينتش، وذلك على قناة beIN SPORTS HD 2، وسوف يتولى سوار الذهب التعليق على مباراة الأهلي والهلال اليوم في قمة السعودية.

ومن الجدير ذكره، ان نادي الهلال جاء في المركز الأول بالمجموعة الثالثة بالدور الأول برصيد 13 نقطة، جمعها الزعيم من فوز في أربع مباريات وتعادل وخسارة واحدة، أما الأهلي فجاء في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط حصدها من فوز في ثلاث مباريات وخسارة في ثلاث، وجاء خلف نادي السد القطري.