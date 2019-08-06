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اسقاط طائرتين إسرائيليتين في ليبيا

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 14:40 - 06 اغسطس 2019
طائرة اسرائيلية طائرة اسرائيلية
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أسقطت المعارضة الليبية الأسبوع الماضي طائرتين استطلاع خلال المعارك السابقة مع قوات النظام الليبي وتم اكتشاف أن الطائرتين صنعتا في "إسرائيل".

ووفقاً للقناة الإسرائيلية الثانية التي نقلت النبأ عن مصادر أجنبية، أن طائرتين إسرائيليتين سقطتا الأسبوع الماضي خلال معارك الليبية الداخلية في منطقة العزيزية".

وأشارت القناة إلى أن الطائرتين من نوع "اوربتر 3 اسرائيلية الصنع".

وتتساءل القناة الإسرائيلية، كيف وصلت طائرات إسرائيلية الصنع إلى ساحة المعركة في ليبيا، مستذكرة بالقول: "ربما دخلت طريقها عبر بلدان أخرى".

وأشار إلى أن أذربيجان اشترت طائرات "اورتبر3" إسرائيلية الصنع في وقت سابق، متوقعة أنه تم نقل تلك الطائرات إلى تركيا التي سلمتها إلى وحدات عسكرية ليبية وفقاً لمزاعمها.

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