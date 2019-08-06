مصاريف الجامعات الخاصة لعام 2019 في الجامعات المصرية

اعتمد وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار تنسيق العام القادم، وصرح عبد الغفار مؤكدا على الاستمرار في الحفاظ على نفس المعايير في الأعوام السابقة.

ومن الجدير ذكره، ان البحث يزداد الجامعات في الفترة القادمة بعد انتهاء طلاب الثانوية العام من امتحاناتهم وظهور النتيجة وكذلك الدبلومات الفنية بجميع الأقسام والشعب، وعند عدم توافق مجموع الطلاب مع تنسيق الجامعات الحكومية يلجأ الكثير من الطلاب إلى التعرف على تنسيق الجامعات الخاصة الموجودة على مستوى الجمهورية وعلى المصروفات الخاصة بها.

جاء الحد الأدنى للدخول إلى الجامعات وللناجحين في الشهادة الثانوية العامة والشهادات في العام السابق، كالتالي:

تنسيق دخول كليات الطب البشرى بحد أدنى 95%.

تنسيق دخول كلية طب الأسنان وعلاج الطبيعي بحد أدنى 90 %.

تنسيق دخول كلية الصيدلة بحد أدنى 89.5 %.

تنسيق دخول كلية الهندسة بحد أدنى 80 %.

تنسيق دخول كليات الفنون التطبيقية، العلوم الصحية التطبيقية، علوم الحاسب، التكنولوجيا الحيوية، بحد أدنى 70%.

تنسيق باقي الكليات بحد أدنى 55%.

اما عن مصروفات الجامعات الخاصة 2019 فهي كالتالي:

مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا:

كلية الطب البشري 85 ألف جنيه.

طب الإسنان 63 ألف جنيه.

الصيدلة ـ52 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي 45 ألف جنيه.

كلية العلوم التطبيقية “تمريض” 16 ألف جنيه.

علوم طبية 29 ألف جنيه.

كلية الهندسة 41 ألف جنيه.

كلية تكنولوجيا المعلومات 21 ألف جنيه.

كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال 25 ألف جنيه بشعبتيها “العربي والإنجليزي”.

كلية الإدارة والاقتصاد 25 ألف جنيه بشعبتيها “العربي والإنجليزي”.

كلية اللغات والترجمة 20 ألف جنيه.

كلية الآثار والإرشاد السياحي 15 ألف جنيه.

كلية التربية الخاصة 14 ألف جنيه.

مصاريف جامعة 6 أكتوبر:

كلية الطب والجراحة 65 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي 40 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان 51 ألف جنيه.

كلية الهندسة 36 ألف جنيه.

كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب 18 ألف جنيه.

كلية اللغات والترجمة 17 ألف جنيه انجليزي 15 ألف جنيه اللغات الأخري.

كلية الإعلام 20 ألف جنيه

مصروفات جامعة الأهرام الكندية: