مصرع طفلة واصابة آخرين بحادثين منفصلين في غزة.. اليكم التفاصيل

لقيت طفلة مصرعها إلى جانب إصابة آخرين بحادثين سير منفصلين في مدينة غزة.

ولقيت طفلة في الرابعة من العمر مصرعها، إثر تعرضها لحادث دهس بقرية المغراقة وسط قطاع غزة فيما اصيبت اخرى بحادث سير منفصل بمدينة غزة.

وقال مفتش تحقيقات حوادث المرور بغزة مقدم فهد حرب إن الطفلة كوثر زيد الخباري (4 سنوات) توفيت دهسا في بلدة المغراقة، موضحاً ان السائق م ع في (16 عام) كان يقود مركبة والده وهي جيب من نوع هونداي ومتجه من الجنوب باتجاه الشمال وفي حالة رجوع للخلف في شارع ترابي متفرع من شارع الزهراء وقتها صعد بالعجل الخلفي الأيسر فوق جسد الطفلة أثناء تواجدها خلف المركبة الأمر الذي أدى إلى إصابة الطفلة بإصابة بالغة الخطورة فارقت الحياة فور وصولها إلى مستشفى الشفاء.

وفي ذات السياق، اصيبت الطفلة مسك سلامة حميدية (10سنوات) بجروح خطيرة اثر دهسها على مدخل شارع كلية المجتمع في تل الهوا بمدينة غزة.