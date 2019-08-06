اسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الاسواق المصرية

سجلت اسعار الدواجن اليوم الثلاثاء، ارتفاع ملموس في الاسواق المصرية، وذلك بسبب قلة الطلب وزيادة المعروض في السوق، كما وسجل سعر كيلو اللحم الأبيض اليوم مبلغ 23 جنيه، أما كرتونه البيض الأبيض فقد وصلت إلى 34.5 جنيه، بينما سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 4.25 إلى 7.25 جنيه، والكتكوت البلدي من 2.25 إلى 2.5 جنيه.
كما وان هذه الأسعار تتأثر بصفة دورية، بناء على مجموعة من العوامل والأسباب، وتعتبر الأسعار هذا العام منخفضة بالمقارنة مع أسعار العام الماضي، لتواجد الكميات المطلوبة بالمنافذ وعدم وجود عجز في السوق المصري.
أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 06-8-2019:
|النوع
|الكمية
|السعر بالجنية المصري
|لحم أبيض
|كيلو
|23
|الأمهات
|كيلو
|20
|لحم ساسو
|كيلو
|36
|لحم بلدي
|كيلو
|35
|لحم رومي برونزي
|كيلو
|52
|لحم رومي أبيض
|كيلو
|38
|لحم بط مسكوفي
|كيلو
|37
|لحم بط مولار
|كيلو
|26
|بيض أبيض
|كرتونه
|34.5
|بيض أحمر
|كرتونه
|34.5
|بيض بلدي
|كرتونه
|38.75
|كتكوت أبيض
|عمر يوم
|من 4.25 إلى 7.25 جنيه
|كتكوت أحمر (ساسو)
|عمر يوم
|من 3.75 إلى 4.25 جنيه
|كتكوت بلدي
|عمر يوم
|2.25 إلى 2.5