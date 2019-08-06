أسير في سجون الاحتلال يضرب عن الطعام احتجاجاً على عدم نقله للمستشفى

شرع الأسير مراد أبو معيلق اليوم الثلاثاء إضرابًا مفتوحاً عن الطعام احتجاجا على رفض إدارة معتقل "ايشل" نقله إلى المستشفى يوم أمس لتلقّي حقنة علاجية ضرورية ودورية، بادّعاء إدارة المعتقل لوجود ذرائع أمنية تمنع نقله.

ووفقاً لنادي الأسير، أن الأسير أبو معيلق يُعتبر من أبرز الحالات المرضية في سجون الاحتلال، وقد خضع لثماني عمليات جراحية، إحداها جرى خلالها استئصال 60 سم من أمعائه، وأخرى جرى خلالها استئصال 100 سم، بسبب إصابته بالتهابات شديدة في الأمعاء الدقيقة والغليظة، وبعد سنوات من الإهمال الطبي تمكّن من الحصول على حقّه في العلاج وتقديم حقنة أكّد الأطباء ضرورة تلقّيها كل ثمانية أسابيع، وعلى خطورة عدم تلقّيها بعد فوات تلك المدّة.

يُشار إلى أن الأسير أبو معيلق معتقل منذ عام 2001 في سجون الاحتلال الإسرائيلي وهو محكوم بالسجن 22 سنة، ويقبع في سجن ايشل.