نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 عبر البوابة الإلكترونية للتنسيق

اكدت وزارة التربية والتعليم العالي عن اعلان نتيجة تنسيق طلاب الثانوية العامة 2019 للمرحلة الثانية للقبول بالجامعات للعام الجديد وذلك اليوم الثلاثاء، وذلك بعد ما تم اغلاق موقع تنسيق باب التسجيل للمعالجة

واشارت الوزارة الى انه سيتم الإعلان عن فتح باب تقليل الاغتراب نهاية الأسبوع الجاري ولمدة أسبوع كامل، وسيتم إعلان نتائج التحويلات بعد عيد الأضحى المبارك، ومن ثم يتم فتح تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة والتي يتم خلالها استقبال رغبات طلاب الدور الأول والدور الثاني، وتم الإعلان عن توافر العديد من المعاهد العليا والمتوسطة وأماكن خالية بالكليات.

كما واوضحت الوزارة، ان النتائج بدأت بحد أدنى 78.5% للشعبة العلمية، وحد أدنى 68.5% للشعبة الأدبية، مبينة أن عدد الطلاب الذين تقدموا إلى التنسيق بلغ عددهم 214 ألف طالب وطالبة.

كما وقال السيد عطا رئيس قطاع التعليم، والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن تلك المرحلة شهدت تسجيل أكبر عدد من الطلاب على مدار تاريخ وازرة التعليم العالي، ولذلك فهي تحتاج إلى جهد جبار، مما قد يعمل على تأجيل نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2019 إلى يوم الأربعاء.

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