وسم #معهد_ الأورام يتصدر والحزن والغضب متواصل

خيم الحزن والغضب على منصات التواصل الاجتماعي في مصر إثر التفجير الذي وقع قرب معهد الأورام في منطقة المنيل بالقاهرة.

التعاطف مع شهداء معهد الأورام تخطى الحدود ، ليتصدر وسم (#معهد الأورام) قائمة التداول في مصر ، حيث نشر الناشطون صورا من الانفجار تبين حجم الأضرار وسط انتقادات للإعلام الرسمي بالتقصير.

التضامن جاء من كافة شرائح الشعب الفلسطيني وخاصة ان التفجير استهدف الابرياء ، حيث ادانت حركتا الجهاد الاسلامي وحماس التفجير وعبرتا عن تضامنها مع الشعب المصري ومواساتها للأبرياء .

حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين ادانت بالأمس الهجوم الذي وقع أمام معهد الأورام في قلب القاهرة.

و تقدمت الحركة بأصدق مشاعر العزاء والمواساة من الأشقاء في جمهورية مصر العربية ، بشهداء الحادث الأليم الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة.

و أعربت الحركة عن عميق تضامنها مع ذوي الضحايا وعائلاتهم وعموم الشعب المصري الشقيق، سائلة الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع الرحمة وأن يجنب مصر وشعبها الشرور والارهاب، وأن يكشف عنها الضر ويحفظ عليها الأمن والاستقرار.

كما جددت الحركة إدانتها الشديدة لأي محاولة للعبث بحياة الشعب المصري وتهديد أمن وسلامة مصر الكنانة.

ومن جانبها أدان الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم تفجيرات القاهرة، ودعا للشعب المصري بالسلامة والشفاء العاجل للجرحى والرحمة، ولذويهم الصبر والسلوان.

ذكرت وزارة الصحة المصرية في ساعة مبكرة من صباح الاثنين أن 19 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب 30 في انفجار وقع خارج المعهد القومي للأورام بوسط القاهرة.

وقالت وزارة الداخلية إن سبب الحادث سيارة كانت تسير في الاتجاه المعاكس، اصطدمت بعدد من المركبات فوقع انفجار كبير لتتغير الرواية بعد ساعات من الرواية الاولى لتقول ان السبب تفجير ارهابي بعد تغريدة الرئيس

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي كتب على حسابه في تويتر "أتقدم بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان في محيط منطقة القصر العيني مساء أمس، كما أتمنى الشفاء العاجل للمصابين وأؤكد على أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره متسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم".





















