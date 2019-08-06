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أسعار العملات اليوم الاثنين سعر الدولار والريال السعودي واليورو بالبنوك والسوق السوداء

  • فلسطين اليوم
  • 12:34 - 06 اغسطس 2019
الدولار والريال السعودي واليورو بالبنوك والسوق السوداء .. في الصباح الدولار والريال السعودي واليورو بالبنوك والسوق السوداء .. في الصباح
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شهد سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري في اكثر من شهر ، كما سجل سعر اليورو في البنوك ارتفاع خلال الشهر الماضي، وذلك متأثرا بارتفاع سعره في بورصات العملات العالمية، كما وعاود للتراجع التدريجي مسجلا متوسطات سعرية لسعر الشراء 21.10 جنيه ومتوسط بيع 20.40 جنيه.

كما واستمر سعر الريال السعودي في الاستقرار بالبنوك المصرية للشهر الثاني على التوالي، على نفس المتوسطات السعرية، بعد انتهاء فترة الحجز لموسك الحج.

أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية مقابل الجنيه:

العملة أعلى سعر شراء أقل سعر بيع
الدولار

16.54

البنك العقاري المصري العربي

16.59

بنك قناة السويس
اليورو

18.50

البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)

18.46

بنك الإستثمار العربي AIB
الجنيه الاسترليني

20.45

البنك العقاري المصري العربي

20.20

البنك المركزى المصرى
الريال السعودي

4.41

المصرف العربى الدولى

4.42

بنك بلوم
الدرهم الإماراتي

4.50

المصرف العربى الدولى

4.52

بنك قناة السويس
الدينار الأردني

23.33

بنك عودة

23.41

كريدى أجريكول
الدينار الكويتي

54.32

بنك عودة

54.60

بنك بلوم
الريال العماني

42.88

بنك مصر

43.12

بنك الإسكندرية
الدينار البحريني

43.79

البنك الأهلي المصري

44.00

بنك بلوم
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