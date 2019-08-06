أسعار العملات اليوم الاثنين سعر الدولار والريال السعودي واليورو بالبنوك والسوق السوداء

شهد سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري في اكثر من شهر ، كما سجل سعر اليورو في البنوك ارتفاع خلال الشهر الماضي، وذلك متأثرا بارتفاع سعره في بورصات العملات العالمية، كما وعاود للتراجع التدريجي مسجلا متوسطات سعرية لسعر الشراء 21.10 جنيه ومتوسط بيع 20.40 جنيه.

كما واستمر سعر الريال السعودي في الاستقرار بالبنوك المصرية للشهر الثاني على التوالي، على نفس المتوسطات السعرية، بعد انتهاء فترة الحجز لموسك الحج.

أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية مقابل الجنيه: