أسعار العملات اليوم الاثنين سعر الدولار والريال السعودي واليورو بالبنوك والسوق السوداء

شهد سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري في اكثر من شهر ، كما سجل سعر اليورو في البنوك ارتفاع خلال الشهر الماضي، وذلك متأثرا بارتفاع سعره في بورصات العملات العالمية، كما وعاود للتراجع التدريجي مسجلا متوسطات سعرية لسعر الشراء 21.10 جنيه ومتوسط بيع 20.40 جنيه.
كما واستمر سعر الريال السعودي في الاستقرار بالبنوك المصرية للشهر الثاني على التوالي، على نفس المتوسطات السعرية، بعد انتهاء فترة الحجز لموسك الحج.
أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية مقابل الجنيه:
|العملة
|أعلى سعر شراء
|أقل سعر بيع
|الدولار
|
16.54البنك العقاري المصري العربي
|
16.59بنك قناة السويس
|اليورو
|
18.50البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)
|
18.46بنك الإستثمار العربي AIB
|الجنيه الاسترليني
|
20.45البنك العقاري المصري العربي
|
20.20البنك المركزى المصرى
|الريال السعودي
|
4.41المصرف العربى الدولى
|
4.42بنك بلوم
|الدرهم الإماراتي
|
4.50المصرف العربى الدولى
|
4.52بنك قناة السويس
|الدينار الأردني
|
23.33بنك عودة
|
23.41كريدى أجريكول
|الدينار الكويتي
|
54.32بنك عودة
|
54.60بنك بلوم
|الريال العماني
|
42.88بنك مصر
|
43.12بنك الإسكندرية
|الدينار البحريني
|
43.79البنك الأهلي المصري
|
44.00بنك بلوم