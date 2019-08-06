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تردد قناة bein sports المفتوحة 1 و 2 على قمر النايل سات

  • فلسطين اليوم
  • 12:30 - 06 اغسطس 2019
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تعد قناة بي ان سبورت من القنوات الرياضية التي لا غنى عنها في الوسط العربي، كما وتتميز القنوات الخاصة بشركة بي إن سبورت بأن تغطيتها دائماً تكون في جودة الHD بالإضافة إلى أن جميع محللين القناة على أعلى مستوى سواء كانوا في مجال كرة القدم أو مجال كرة التنس أو أي مجال أخر.

كما وسنقدم لكم في هذا المقال، تردد قناة bein sports المفتوحة 1 و 2 على كل من قمر نايل سات وسهيل سات ، نظراً لما تملتكه هاتان القناتان من حقوق إذاعية لبث مباريات الدوريات الأوروبية وعدد من المباريات المهمة التي يتابعها عشاق كرة القدم حول العالم بلهفة.

تردد قناة بي إن سبورت 1 beIN SPORTS HD:

نايل سات 11084 (h) 5/6
عرب سات 12379 (h) 5/6
سهيل سات 11547 (v) 5/6

 

 تردد قناة بي إن سبورت beIN SPORTS HD 2:

7.0°W Eutelsat 7 West A 12265 (H) 27500 – 2/3 HD مجاني
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