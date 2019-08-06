اللوح: اتصالات لاستئناف صرف المساعدات لفلسطيني سوريا في القاهرة

قال ذياب اللّوح سفير فلسطين لدى مصر اليوم الثلاثاء, ان هناك مساعي واتصالات لاستئناف صرف المساعدة المالية بنظام "الكوبون" للاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا والتي توقفت الصيف الماضي بتمويل من الصليب الاحمر الدولي .

وبين اللوح خلال تصريحات اذاعية تابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان الاونروا تبحث عن جهة أخرى لتمويل دعم اللاجئين من سوريا إلى مصر ، مشيرا إلى ان اتصالات عدة تجرى مع المصريين والصليب والهلال الأحمر من أجل صرف مساعدة عاجلة الفلسطينيين من سوريا الى فلسطين الى جانب بذل كافة الجهود لحل مشاكلهم الفنية كــمسألة الاقامة ودخول المدارس والعلاج.