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سنغتال جميع قادة الفصائل

غانتس: الحرب القادمة على غزة هي الأخيرة

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 11:12 - 06 اغسطس 2019
بيني غانتس بيني غانتس
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تعهد رئيس حزب "كاحول لافان" الإسرائيلي، بيني غانتس، أن تكون الحرب المقبلة على قطاع غزة هي الحرب الأخيرة.

جاء ذلك خلال جولة رؤساء حزب "كاحول لافان" بيني غانتس، ويائير لابيد، وغابي اشكنازي، لكيبوتسات ما يسمى بـ"غلاف غزة" في إطار الدعاية الانتخابية.

وأضاف غانتس خلال حديثه لسكان الكيبوتسات: "سنغتال جميع قادة الفصائل المسلحة داخل قطاع غزة إن تطلب الأمر".

وتابع بحسب ما نقل موقع "المستوطنين 7": "سنجتاح غزة برًا وبكل الوسائل العسكرية المتاحة، وسنحسم المعركة مع حماس".

ومن المقرر أن تجري انتخابات الكنيست الإسرائيلي في السابع عشر من سبتمبر القادم، إذ يطلق المرشحون تصريحات دعائية ومتفجرة لجذب الأصوات في الانتخابات.

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