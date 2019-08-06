18 قتيلاً من عائلتين.. تفاصيل عرس يتحوّل إلى مأتم في حادث معهد الأورام

شهد حادث انفجار معهد الأورام في مصر، حكايات مأسوية للغاية، كان أبرزها وفاة 18 شخصاً من عائلتين، من بين 20 ضحية للحادث، حيث كانوا يستقلون سيارتي ميكروباص خلال عودتهم من حفل خطوبة، ليتحول الفرح إلى عزاء، والزغاريد إلى صرخات، بعدما انفجرت إحداهما خلال المرور وقت التفجير بمحيط الحادث، وعانى الموجودون في الأخرى من بعض الإصابات.

وكانت العروس تستقل إحدى السيارتين بجوار خطيبها، فصلتها ثوانٍ قليلة عن سيارة كانت تقل والدها ووالدتها، والتي انفجرت بهما وباقي أفراد العائلة.

الغريب أنه كان يفترض أن يقام حفل الخطوبة في منزل العروس، فشاء القدر أن يتوفى أحد الجيران ليقرروا نقل الخطوية إلى قاعة نادي المعلمين في منطقة الزمالك، وفور الانتهاء من الحفل والفرحة تغمر الجميع، وفي طريق عودتهم، فوجئوا بسيارة تسير بشكل عكسي ليحدث الانفجار فجأة.

وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا، مساء أمس الأحد، نتج عن سيارة تحمل متفجرات، بشارع كورنيش النيل أمام المعهد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، لتعلن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية، ارتفاع عدد الوفيات إلى 20 حالة بينهم 4 مجهولين، وكيس أشلاء، وارتفاع عدد المصابين إلى 47 حالة.