الاعتداء على طبيب في مجمع الشفاء بغزة والصحة تستنكر

استنكرت وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم الثلاثاء، الاعتداء الذي تعرض له أحد الأطباء خلال تأدية عمله في مجمع الشفاء الطبي.

وقالت الصحة في تصريح صحفي: " نستنكر الاعتداء الآثم الذي تعرض له د.أحمد دبور أثناء تأديه عمله في قسم الطوارئ بمجمع الشفاء الطبي بغزة من قبل خارجين عن قيم وأخلاقيات شعبنا".

ودعت الصحة الجهات المختصة إلى اتخاذ المقتضى القانوني بحق من كل تسول له نفسه الاعتداء على كوادرها ومرافقها الصحية.

وكانت الطواقم الطبية قررت تعليق العمل في مجمع الشفاء الطبي بغزة وتنظيم وقفة احتجاجية مع نقابة الاطباء في ساحة المجمع اليوم الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة العاشرة صباحاً وذلك استنكاراً ورفضاً للاعتداء الآثم الذي تعرض له د.أحمد دبور أثناء عمله في قسم الطوارئ بالمجمع الليلة الماضية من قبل خارجين عن قيم واخلاقيات شعبنا.