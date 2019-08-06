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رغم إعلان السلطة قطع العلاقات

وزير المالية الفلسطيني يلتقي مدير عام المالية الإسرائيلية

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 08:59 - 06 اغسطس 2019
وزير المالية شكري بشارة وزير المالية شكري بشارة
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من المقرر أن يلتقي وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، اليوم الثلاثاء، مع مدير عام وزارة المالية الإسرائيلية.

وسيبحث الطرفان بحسب موقع "المستوطنين 7" ملفات: استقطاع "إسرائيل" مبالغ مالية من المقاصة الفلسطينية، وديون الكهرباء المستحقة لشركة الكهرباء الإسرائيلية.

يذكر أنه قبل قرابة الشهرين التقى وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، بوزير المالية في حكومة الاحتلال موشيه كحلون في القدس، بحضور وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ومنسق حكومة الاحتلال كميل أبو ركن.

وبحث الطرفان وقتها الأمور الاقتصادية والمدنية فقط، لكن اللقاء الحالي يأتي رغم مزاعم قطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي من قبل السلطة الفلسطينية.

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