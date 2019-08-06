حجاج المكرمة السعودية من غزة والضفة يغادرون للديار الحجازية اليوم

يغادر اليوم الثلاثاء 1000 حاج وحاجة من حجاج المكرمة السعودية ، من قطاع غزة والضفة الغربية لمكة المكرمة لأداء مناسك الحج .

وزارة الداخلية في قطاع غزة أعلنت ، عن تخصيص العمل في معبر رفح البري اليوم الثلاثاء لحجاج مكرمة خادم الحرمين الشريفين، الخاصة بأهالي الشهداء.

وقالت الوزارة، إن العمل في معبر رفح سيكون مخصصًا لحجاج المكرمة السعودية من أهالي الشهداء مع توقف العمل للمسافرين العادين في الاتجاهين، مشيرةً إلى عودة العمل في المعبر يوم الأربعاء القادم كالمعتاد.

وكيل مساعد مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، رئيس بعثة الحج لأسر الشهداء خالد جبرين قال في تصريحات سابقة ، إن الإجراءات الرسمية والتحضيرات لبعثة الحج لأسر الشهداء لهذا العام 2019 قد انتهت، وقد تم وضع التأشيرات اللازمة على جوازات السفر.

وأوضح أن مواعيد السفر لحجاج المكرمة قد تم تحديدها مع الجانب السعودي سواء لحجاج المحافظات الشمالية عبر مطار الملكة علياء الدولي أو لحجاج المحافظات الجنوبية عبر مطار القاهرة الدولي، وسيكون التحرك من مراكز المدن لكافة المحافظات الجنوبية والشمالية صباح اليوم الثلاثاء 6/8/2019.