مسؤول "إسرائيلي": هدوء الضفة "مضلل ومخادع"

قال مسؤول أمني "إسرائيلي" إنه وبالرغم من تسجيل انخفاض في أعمال المقاومة الفلسطينية، وانخفاض في عدد العمليات الشهر الماضي في الضفة الغربية، إلا أن الهدوء النسبي "مضلل ومخادع".

ووقعت 92 عملية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية ومستوطنيه في شهر يوليو، مقارنة بـ 123 عملية وقعت في شهر يونيو.

وحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن "حركة حماس تحاول طوال الوقت تنفيذ عمليات ضد المستوطنين وقوات الجيش في الضفة الغربية، ولكن معظم تلك المحاولات يتم إحباطها بسبب حملات الاعتقالات التي يقوم بها ضباط "الشاباك" وقوات الجيش".

واعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية 18 شابًا من الضفة الغربية وتم نقلهم للتحقيق، فيما اعتقلت أول أمس 13 فلسطينيًا بذريعة تورطهم بأعمال مقاومة ضد الاحتلال.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات دهم واعتقال بشكل يومي ومتواصل، إذ تقتحم المنازل وتعيث بها فسادًا، وتعتقل الشبان دون وتنقلهم إلى التحقيق.



