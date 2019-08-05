طريقة تحويل أغاني يوتيوب إلى صيغة ملف صوتي

يرغب الكثيرون من مستخدمي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" في الاحتفاظ بأغانيهم المفضلة على أجهزتهم الذكية، خاصة في صورة تسجيل صوتي، حتى يتمكنوا من سماع أغانيهم المفضلة التي تم تحميلها من "يوتيوب" ضمن قائمة مشغل الموسيقى الخاص بهم، وإليك طريقة بسيطة لمساعدتك في تحميل أغنيتك المفضلة على هيئة في صيغة ملف صوتي، وفقا لموقع "ويكي هاو".

1- افتح فيديو على يوتيوب ثم قم بنسخ رابط صفحة الفيديو.

2- افتح صفحة تبويب جديدة، ومن خلال متصفح الإنترنت، وانتقل إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمحول صيغ فيديوهات يوتيوب مثل youtube-mp3.org أو youtube2mp3.cc

3- أوجد الحقل الخاص بالتحويل، ثم قم بلصق الرابط المنسوخ بداخله، ثم اضغط على أيقونة "تحويل" ثم "تحميل" (يمكنك، من خلال موقع keepvid.com، تحميل فيديو لأغنية من جهاز الكمبيوتر الخاص بك وتحويلها داخل الموقع).

يمكنك الآن نقل الأغنية الجديدة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى هاتفك الذكي للاستمتاع بسماعها وقتما تحب.