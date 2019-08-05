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الجهاد الاسلامي يدين الهجوم الذي وقع امام معهد الأورام بالقاهرة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:11 - 05 اغسطس 2019
الجهاد الاسلامي الجهاد الاسلامي
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أدانت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين اليوم الاثنين الهجوم الذي وقع أمام معهد الأورام في قلب القاهرة.

و  تقدمت الحركة بأصدق مشاعر العزاء والمواساة من الأشقاء في جمهورية مصر العربية ، بشهداء الحادث الأليم الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة.

و أعربت الحركة عن عميق تضامنها مع ذوي الضحايا وعائلاتهم وعموم الشعب المصري الشقيق، سائلة الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع الرحمة وأن يجنب مصر وشعبها الشرور والارهاب، وأن يكشف عنها الضر ويحفظ عليها الأمن والاستقرار.

كما جددت الحركة إدانتها الشديدة لأي محاولة للعبث بحياة الشعب المصري وتهديد أمن وسلامة مصر الكنانة.

 

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