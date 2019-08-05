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عودة الموظفين بعد عيد الاضحى 1440 اجازة عيد الأضحى المبارك

  • فلسطين اليوم
  • 23:05 - 05 اغسطس 2019
عودة الموظفين بعد عيد الاضحى 1440 عودة الموظفين بعد عيد الاضحى 1440
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يستعد المسلمون في جميع انحاء العالم، لاستقبال عيد الاضحى المبارك 1440 للاحتفال به وشراء الاضحية وذبحها بعد صيام يوم عرفة.

من جهته، اعلن الدكتور "محمد غريب" أستاذ أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أن غرة ذي الحجة ستكون يوم الجمعة 2 أغسطس وسيكون يوم عرفة هو يوم السبت 10 أغسطس ليكون يوم الأحد 11 أغسطس هو أول أيام العيد فلكيا ليستمر حتى 14 أغسطس  سوف يعود الموظفين الى اعمالهم يوم 14 اغسطس 1440.

تتعدد مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بجميع الدول وتجتمع جميعها على الشعور بالبهجة والسرور خاصة للحجاج الذين يؤدون مناسك الحج، حيث تتعدد مظاهر الاحتفال بالعيد من ذبح الأضاحي والخروج والفسح بالحدائق والمتنزهات وزيارة الأقارب والأصدقاء وشراء لوازم العيد وغيرها.

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