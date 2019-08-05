زكي: الحراك الشعبي في لبنان حق مشروع ولا خلافات في موقف فتح

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي، مساء الاثنين، على وحدة موقف حركة فتح من الحراك الشعبي للاجئين الفلسطينيين في لبنان، مشدداً على أن حراكهم ضد قرار وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان حق مشروع.

ونفي زكي في الوقت ذاته ما تداولته بعض وسائل الإعلام المحلية، تصريحات نسبت إليه، حول وجود خلافات داخل حركة فتح من الحراك. داعياً وسائل الإعلام لتحري الدقة.

وأضاف:" الاحتجاجات التي يقوم بها اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات اللبنانية حقهم، لأنهم يعتبرون أن معاملتهم كأجانب أو مواطنين إسقاط لحق العودة، وهو ما يندرج في إطار صفقة القرن". بحسب موقع "النجاح الإخباري".

وتابع زكي "لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف أن يدخل اللاجئ الفلسطيني تحت مسمى أجنبي وأن يعامل كمعاملتهم، خاصةً وأن وجوده قصري وسببه الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن لا مجال للتلاعب بحق العودة، أو دور الاونروا".

يشار إلى أن اللاجئين الفلسطينيين يخوضون حراكاً شعبياً ضد قرار وزير العمل اللبناني، الذي يستهدف حق اللاجئين في العمل، ويتعامل معهم كأجانب وهو ما يضر بالفلسطينيين وقضيتهم العادلة.

الجدير ذكره، أن هناك إجماع فلسطيني على مشروعية الحراك الشعبي في لبنان، في ظل تعنت وزير العمل اللبناني ورفضه التراجع عن موقفه الضار بالفلسطينيين.