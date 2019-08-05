إيران تزود بوارجها بنظام إطلاق عمودي للصواريخ

أعلن قائد القوات البحرية الإيرانية، الأدميرال حسين خانزادي، تزويد البوارج الحربية والغواصات بنظام الإطلاق العمودي للصواريخ، الأمر الذي سيرفع من قدراتها.

وأشار خانزادي إلى "تثبيت صواريخ عمودية على مدمرة - دماوند 2- في الأسطول البحري الشمالي لإيران"، ونظام إطلاق الصواريخ العمودي "VLS"، معد لإطلاق أنواع مختلفة من الصواريخ ويثبت على البوارج والغواصات في منظومة تتكون من عدد من الخلايا الحاملة للصواريخ، ويمكن لكل خلية إطلاق مجموعة متنوعة من الصواريخ.

يذكر أن هناك نوعين من الإطلاق في هذا النظام، وهما الساخن والبارد. ففي الإطلاق الساخن ترتب الصواريخ في شبكة ولكل صاروخ غطاء، وعند الإطلاق يعمل محرك الصاروخ في الخلية، ويستخدم هذا النظام في الغرب.

أما النظام البارد فيتم قذف الصاروخ من الخلية قبل أن يبدأ المحرك، ويستخدم هذا النظام من قبل روسيا والصين.

وتتمثل إحدى مزايا أداة الإطلاق الصاروخية الرأسية في إطلاق الصاروخ من قوته الدافعة ولن يحتاج إلى نظام إطلاق منفصل.

ويعد استخدام نظام إطلاق الصواريخ العمودي في البوارج البحرية أمرا مهما بسبب أن قاذفات القنابل التقليدية كبيرة الحجم وتحتل مساحة أكبر على سطح السفينة، بينما في نظام الإطلاق العمودي يشغل هذا النظام مساحة أقل على البوارج ما يسمح بنقل المزيد من الصواريخ.