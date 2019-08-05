مجلس الوزراء يقر ويعتمد أكثر من 3000 منحة للطلبة المتفوقين

أقر مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الاسبوعية اليوم الاثنين تقديم واعتماد أكثر من 3000 منحة داخلية وخارجية للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة وتثبيت وتوظيف نحو ثلاثة الاف معلم ومعلمة.

وفيما يلي مجموعة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسة الحكومة اليوم الاثنين:

- تعطيل الدوائر الحكومية بمناسبة عيد الأضحى اعتباراً من صباح يوم السبت المقبل الموافق 10/08/2019 وحتى مساء يوم الخميس الموافق 15/08/2019.

- تقديم 200 منحة دراسية (منحة مجلس الوزراء) للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة وفق معايير التفوق والاحتياج.

- اعتماد أكثر من 2900 منحة داخلية وخارجية للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة، منها ما يزيد عن 1000 منحة خارجية كاملة، وفق معايير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

-تثبيت 1145 معلمة ومعلم ممن يعملون على بند العقود، وتوظيف 1700 معلمة ومعلم جدد، و159 موظف على بند المياومة.

- اعتماد آلية مالية لترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية المتعثرة بما يضمن استمرارها في العمل والمحافظة على الترددات العاملة في فلسطين.

-المصادقة على شراء دفاتر جوازات السفر بمواصفات عالية تسهل إجراءات السفر للمواطنين.

-اعادة تشكيل مجلس تنظيم قطاع المياه.