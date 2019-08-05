رابط مشاهدة مباراة فلسطين ولبنان Yalla shoot كورة يلا شوت بث مباشر بطولة غرب اسيا 2019

يستعد المنتخب البنان مع نظيره الفلسطيني مساء اليوم الإثنين على ستاد كربلاء الدولي، تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت السعودية، وذلك ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة غرب آسيا المقامة في العراق.

كما والتقى المنتخبان في 5 مباريات سابقة، حيث فازت فلسطين في 3 منها وتعادلا مرتين، ولم يفز لبنان في أي لقاء.

وحقق لبنان فوزاً وحيدا على حساب سوريا (2-1) وخسر أمام العراق (1-0) في حين فاز المنتخب الفلسطيني على نظيره اليمني (1-0) وخسر أمام العراق (2-1).

ومن الجدير ذكره، ان أول مباراة جمعت المنتخبين كانت في عام 1940 وكان وديا، حيث فاز الفدائي بنتيجة (5-1)، أما آخر مواجهة بين الطرفين فكانت في عام 2011 ضمن لقاء ودي جرى على ستاد مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت انتهى بالتعادل الإيجابي (1-1)، فيما انتهى لقاء وحيد بالتعادل السلبي عام 2015 وكان وديا.

كما والتقى الطرفان في بطولة غرب آسيا مرة واحدة ضمن نسخة 2012 حيث انتهت المباراة لصالح فلسطين (2-1)، وسجل منتخب فلسطين في شباك لبنان 8 أهداف، في حين استقبل هدفين فقط.

ومن القنوات الناقلة للمباراة اليوم هي:الأردن الرياضية HD، وفلسطين الرياضية، وايضا الكويت الرياضية HD، كما وتنقل قناة الرياضية العراقية HD.

جاري تجهيز الرابط

اذا انتقع البث فضغط هنا