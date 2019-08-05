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ارتفاع اسعار الذهب بعد انخفاض الدولار

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:47 - 05 اغسطس 2019
ذهب ذهب
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ارتفعت أسعار الذهب في البورصة الأميركية العالمية اليوم الاثنين، أكثر من واحد بالمئة لتسجل أعلى مستوى فيما يزيد على 6 أعوام، بعد تصاعد الخلافات التجارية الأميركية الصينية.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 1ر1 بالمئة إلى 51ر1456 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ أيار 2013 عند 47ر1459 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وصعد الذهب في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 8ر0 بالمئة إلى 50ر1468 دولار للأوقية.

وارتفعت أسعار الذهب بعد انخفاض الدولار الاميركي لأدنى مستوى في أسبوع أيضا، بفعل زيادة حذّر المستثمرين من شراء الدولار أو اليوان، وما قد ينجم عنه من خسائر.

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