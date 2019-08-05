الأردن يسمح للمقدسيين بتجديد جوازات سفرهم

ذكرت مصادر إعلامية أن الأردن سمح للفلسطينيين المقدسيين بتجديد جوازات سفرهم الأردنية، بهدف التخفيف من معاناتهم جراء الظروف التي يتعرضون لها من الاحتلال "الإسرائيلي".

وقال القائم بأعمال قاضي القضاة الأردني الشيخ واصف البكري في مؤتمر صحافي اليوم، إن ما أقدمت عليه الأردن يهدف إلى "التخفيف من معاناة المقدسيين ودعما لوجودهم وصمودهم وتثبيتهم بأرضهم ورباطهم، وذلك دون حاجة للانتقال الى الأردن في زحمة هذا الصيف والضغط على الجسور".

وأضاف البكري "سيتم غدا السادس من شهر اب/اغسطس تنفيذا لتوجيه (العاهل الأردني) الملك عبدالله الثاني .. تخفيف رسوم جوازات السفر الأردنية من مئتي دينار أردني (نحو 300 دولار) الى خمسين دينارا(نحو 70 دولار)"،.

كما تم السماح بإصدار جوازات سفر لمن هم دون سن 16 عاماً.

وبحسب اتفاقيات اوسلو لا يحق لفلسطينيي القدس الحصول على جواز سفر فلسطيني، نظراً لأن الاتفاقات أبقت قضية القدس لمفاوضات الحل النهائي.

ويحمل سكان شرقي القدس جواز سفر أردنيا مؤقتا يخولهم السفر إلى دول العالم، ولكنه لا يحمل رقماً وطنياً كالأردنيين، ويحتاج حاملوه إلى تأشيرة للدخول إلى معظم الدول العربية خلافاً للأردنيين.