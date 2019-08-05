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المطران حنا: صمود أهالي العيسوية سيفشل مخطط الاحتلال بترحيلهم

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 19:05 - 05 اغسطس 2019
المطران عطالله حنا المطران عطالله حنا
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أكد المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس أن صمود أهالي العيساوية بالقدس المحتلة سيفشل مخطط الاحتلال الإسرائيلي بترحيلهم عن بلدهم وقتل الروح الوطنية لدى أبنائهم.
وأعرب حنا خلال زيارته لبلدة العيساوية اليوم الاثنين، عن تعاطفه وتضامننه مع أهالي البلدة، قائلًا: "إننا على يقين بأن إجراءات الاحتلال بحق هذه البلدة المجاورة للقدس الشريف لن تنجح في النيل من معنويات أبناء شعبنا".
وأضاف "كلما ازداد القمع والظلم والاستبداد ازداد الفلسطينيون تشبثًا وتمسكًا بحقوقهم وانتمائهم لهذه الأرض المقدسة".
وأكد أن سلطات الاحتلال تسعى لإفراغ مدينة القدس من أبنائها، وهي تستخدم كافة الوسائل القمعية بهدف تمرير سياساتها وأجندتها في المدينة.
وتابع "لكن شبابها يقفون للاحتلال بصدورهم العارية، ويؤكدون أن سياسة الاحتلال لن تمر، فالقدس ستبقى لأبنائها المتمسكين بها والمدافعين عنها والمحافظين على هويتها العربية الفلسطينية

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