الارصاد  العالمية: يوليو الماضي الاشد حرا في التاريخ 

قال الأمين العام للأرصاد الجوية العالمية بيتري تالاس إن يوليو 2019 كان أكثر الشهور حرارة في التاريخ وسجل أعلى درجات الحرارة منذ بدء القياسات.

و قال تالاس الحرارة غير العادية تسببت في حدوث تجمد دراماتيكي في غرينلاند والقطب الشمالي وحتى أوروبا. اشتعلت حرائق غير مسبوقة في القطب الشمالي للشهر الثاني على التوالي ودمرت غابات بأكملها. إنها ليست خيال علمي إنها حقيقة تغير المناخ. في إجراءات عاجلة

ووفقا لبيانات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ، كانت درجات الحرارة المسجلة الشهر الماضي أعلى بمقدار 1.2 درجة من أعلى درجة حرارة في فترة ما قبل الصناعة.

أ كما كد علماء من جامعتي Alaska Fairbanks و Wisconsin-Madison، الأمريكيتين، أن شهر يوليو الماضي قد تخطى الرقم القياسي لأحر شهر في التاريخ المسجل، أو عادله على أقل تقدير

موقع المستوطنين7