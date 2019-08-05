الرئيس عباس يدين الهجوم الذي وقع بالقاهرة و خلف عشرات الضحايا

أدان الرئيس الفلسطيني،محمود عباس، اليوم الاثنين، العمل الإرهابي الذي وقع فجر اليوم في مدينة القاهرة، وأودى بحياة العشرات من المواطنين الأبرياء.

و أكد الرئيس عباس وقوف فلسطين و شعبها الى جانب اشقائهم في مصر في هذه الظروف الصعبة، معرباً عن ثقته بقدرة مصر على تخطي كل الصعاب، ومواجهة الإرهاب الأعمى.

كما تقدم السيد الرئيس، للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري الشقيق ولأهالي الضحايا بأحر التعازي والمواساة، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى، ولمصر الشقيقة الأمن والتقدم والازدهار.

