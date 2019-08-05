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الاحتلال يحتجز عاملين من لجنة اعمار الخليل

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 16:51 - 05 اغسطس 2019
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احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، عاملين من عمّال لجنة إعمار الخليل، في تل ارميدة وسط مدينة الخليل، وطالبهما بتوفير تصريح للعمل.

وذكرت مصادر في لجنة إعمار الخليل، أن جيش الاحتلال احتجز العاملين في ترميم المباني بلجنة الاعمار، عنان السويطي، وإسماعيل محارمة، قبل ان يخلي سبيلهما ويطالبهما بتوفير تصريح للعمل في الحي المذكور.

يشار إلى أن حي تل الرميدة يخضع لإجراءات أمنية مشدده من قبل سلطات الاحتلال، ويمنع على رواده وساكنيه الدخول اليه الا بعد اجتياز حواجز عسكرية، والخضوع لإجراءات امنية معقدة، تنال من كرامة المواطنين، فيما يسمح للمستوطنين التجوال في الحي بأسلحتهم بحرية كاملة وبحراسة من جنود الاحتلال.

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